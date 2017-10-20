أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

دكاهن كاثوليكي يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة: "بدأت بنفسي"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دكاهن كاثوليكي يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة: "بدأت بنفسي"

03:05 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الأب ايوب يوسف

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلن القس أيوب يوسف راعي الكنيسة الكاثوليكية، بقرية دلجا بدير مواس بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، رغبته في التبرع بأعضائه عقب وفاته، لأي إنسان بغض النظر عن دينه.

وقال القس أيوب، إن الكنيسة الكاثوليكية تشجع على تبرع الإنسان بأعضائه بعد الوفاه، حتى يستفيد منها إنسان آخر وفق ضوابط ومعايير كل دولة.

وأضاف: "رغبتي في التبرع بأعضائي بعد الوفاة تأتي من منظور أن هناك كثيرين من المرضى يحتاجون تلك الأعضاء، حتى يبقوا على القيد الحياة لكن لا تساعدهم الظروف الاقتصادية على ذلك"، وقال إن قرار التبرع قرار نهائي ولا تراجع فيه.

وقال راعي الكنيسة الكاثوليكية: "لدي الرغبة في عمل شىء يشجع الناس على الوصول لهذا التفكير"، وأطالب أن يتم تخصيص مكاتب بالمستشفيات العامة تعمل على تسهيل الأمر لمن يرغب في التبرع بأعضائه.

وأضاف: "أحببت أن أكون أول من يبدأ بذلك حتى يتشجع الناس ولا يخافون، وتكون مبادرة تساهم في مساعدة المرضى في ".

وأكد يوسف :" في حالة اليأس من الوصول لكيان قانوني وشرعي لعمل ذلك سوف أتوجه إلى مديرية الشهر العقاري وأسجل تبرعي بأعضائي هناك وسوف أحاول الوصول لكل من أعرفهم بل كل الناس سواء من أقارب أو شعب الكنيسة أو الشارع والقرية والمحافظة، ولن أبخل بجهد لتعريف الناس، أنني وثقت التبرع بالأعضاء لأي إنسان في مصر في حاجة إليها".

وقال: "مستعد أن أذهب لأي مؤسسة في الدولة أيًا كان مقرها لنبدأ مبادرة حقيقية، وللاهتمام بهذه القضية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مبادرة من طلاب جامعة المنيا لتلوين أسوار مستشفى "57357"

    أخبار

  • "عشان نبنيها" بالمنيا: جمعنا 150 ألف توقيع لتأييد الرئيس حتى الآن

    أخبار

  • جامعة المنيا تستضيف عروض المهرجان القومي للسينما

    أخبار

  • تحصين 5 آلاف رأس ماشية في قوافل بيطرية بالمنيا

    أخبار

إعلان

76d1d93434.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة