دكاهن كاثوليكي يوصي بالتبرع بأعضائه بعد الوفاة: "بدأت بنفسي"

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلن القس أيوب يوسف راعي الكنيسة الكاثوليكية، بقرية دلجا بدير مواس بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، رغبته في التبرع بأعضائه عقب وفاته، لأي إنسان بغض النظر عن دينه.

وقال القس أيوب، إن الكنيسة الكاثوليكية تشجع على تبرع الإنسان بأعضائه بعد الوفاه، حتى يستفيد منها إنسان آخر وفق ضوابط ومعايير كل دولة.

وأضاف: "رغبتي في التبرع بأعضائي بعد الوفاة تأتي من منظور أن هناك كثيرين من المرضى يحتاجون تلك الأعضاء، حتى يبقوا على القيد الحياة لكن لا تساعدهم الظروف الاقتصادية على ذلك"، وقال إن قرار التبرع قرار نهائي ولا تراجع فيه.

وقال راعي الكنيسة الكاثوليكية: "لدي الرغبة في عمل شىء يشجع الناس على الوصول لهذا التفكير"، وأطالب أن يتم تخصيص مكاتب بالمستشفيات العامة تعمل على تسهيل الأمر لمن يرغب في التبرع بأعضائه.

وأضاف: "أحببت أن أكون أول من يبدأ بذلك حتى يتشجع الناس ولا يخافون، وتكون مبادرة تساهم في مساعدة المرضى في مصر".

وأكد يوسف :" في حالة اليأس من الوصول لكيان قانوني وشرعي لعمل ذلك سوف أتوجه إلى مديرية الشهر العقاري وأسجل تبرعي بأعضائي هناك وسوف أحاول الوصول لكل من أعرفهم بل كل الناس سواء من أقارب أو شعب الكنيسة أو الشارع والقرية والمحافظة، ولن أبخل بجهد لتعريف الناس، أنني وثقت التبرع بالأعضاء لأي إنسان في مصر في حاجة إليها".

وقال: "مستعد أن أذهب لأي مؤسسة في الدولة أيًا كان مقرها لنبدأ مبادرة حقيقية، وللاهتمام بهذه القضية".