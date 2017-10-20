إصلاح ماسورة مياه شرب بحي الشرق ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه جرى إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب، في حي الشرق نتج عنها تكدس المياه بالشوارع المحيطة بمبنى الغرفة التجارية.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه فور حدوث الكسر كلف المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة سرعة إصلاح كسر الماسورة، وهو ما تم بالفعل بمعرفة هيئة قناة السويس وإدارة الصرف الصحي.

وتقوم الآن سيارات شفط المياه بشفطها من الشوارع، وخلال نصف ساعة ستعود المياه بكامل قوتها إلى المنازل.