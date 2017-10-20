مبادرة من طلاب جامعة المنيا لتلوين أسوار مستشفى "57357"

المنيا ــ ريمون الراوي:

وصل صباح اليوم الجمعة، طلاب كلية التربية الفنية بجامعة المنيا لمستشفى سرطان الأطفال 57357، للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها المستشفى "احلم.. ارسم.. لون" لتلوين أسوار المستشفى لدعم الأطفال المرضى ومساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعي.

وقالت الدكتورة أمل محمد، إن كلية التربية الفنية تشارك بوفد طلابي مكون من 20 طالبًا وطالبة للمشاركة في تلوين أسوار المستشفى، التي تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الخامسة مساء خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 23 من نفس الشهر.

يشرف على طلاب كلية التربية الفنية المشاركين الدكتورة أمل محمد أو زيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر يحيى مدرس بقسم التعبير المجسم، وأماني رمضان أخصائي بمكتب رعاية الطلاب بالكلية.

وجدير بالذكر، أن الكليات المشاركة في المبادرة أربع كليات على مستوى الجامعات المصرية، وهم كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وكليتي التربية الفنية والفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

جاء ذلك برعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.