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الليلة.. فنانة برازيلية تحيي حفلا فنيا بقصر ثقافة أسوان

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مصراوي Masrawy

الليلة.. فنانة برازيلية تحيي حفلا فنيا بقصر ثقافة أسوان

02:59 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الليلة.. فنانة برازيلية تحيي حفلا فنيا بقصر ثقافة أسوان

فنانة برازيلية تحيي حفلا فنيا بقصر ثقافة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تحيي الفنانة البرازيلية "نياجارا كروز" أستاذ موسيقى "السامبا" بمدرسة امبراطور البرازيل، مساء اليوم الجمعة، الحفل الفني الذي تقيمه جامعة أسوان، بالتعاون مع قصر الثقافة بمناسبة بدء الموسم الثقافي للجامعة.

واستقبل محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، استقبل الدكتورة "نياجارا كروز" أستاذ "السامبا" البرازيلية بمدرسة امبراطور البرازيل "دون بيدرو الثاني" للعزف على آلة "الفلوت" للترتيب للحفل وقامت الفنانة البرازيلية، بعزف نشيد "بلادي بلادي" بصحبة الدكتور ماجد الجبالي الأستاذ بكلية الألسن.

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