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بالصور.. وزيرة التخطيط تتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزيرة التخطيط تتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

02:59 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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الأقصر – محمد محروس:

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الجمعة، حمام السباحة الأوليمبي بمحافظة الأقصر، والمقام على مساحة 5700 متر، وتكلف إنشاؤه 65 مليون جنيه.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه سيتم توفير الدعم المادي لحمام السباحة الأوليمبي فور التأكد من صلاحيته الفنية.

رافق وزيرة التخطيط خلال جولتها كلا من محافظ الأقصر محمد بدر، وحفني بركات مدير عام الشباب والرياضية بالأقصر وعدد من قيادات المحافظة.

الجدير بالذكر أن حمام السباحة الأوليمبى يضم حمامًا أوليمبيًا أقيم بحسب المعايير الدولية، بهدف استضافة البطولات العالمية، وتشجيع السياحة الرياضية، بجانب حمام سباحة للأطفال، ووحدة للعلاج الطبيعي، وعلاج إصابات اللاعبين، بجانب 3 كافيتريات حديثة، وقاعة اجتماعات، وصالتين للمناسبات، وصالة لألعاب القوى، ونادٍ صحي.

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