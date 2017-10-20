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"عشان نبنيها" بالمنيا: جمعنا 150 ألف توقيع لتأييد الرئيس حتى الآن

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مصراوي Masrawy

"عشان نبنيها" بالمنيا: جمعنا 150 ألف توقيع لتأييد الرئيس حتى الآن

02:54 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الرئيس عبدالفتاح

المنيا ــ ريمون الراوي:

واصلت حملة "علشان تبنيها" فعالياتها بمحافظة المنيا، من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وجمع توقيعات على استمارات المبادرة، بمدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، وائتلاف "حب الوطن"، ونقابة الفلاحين وغيرها من الجهات الشريكة.

نظمت الحملة عدد من الفعاليات منها حملات شعبية وندوات تثقيفية بمراكز المحافظة، وتم تدشين المبادرة بمراكز مغاغة ومطاي وسمالوط وملوي، لجمع التوقيعات من المواطنين على استمارة حملة "علشان تبنيها" لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وبحسب مصادر في حزب "مستقبل وطن"، فإن الحملة جمعت ما يقارب الـ150 ألف توقيع حتى الآن من خلال جميع الجهات الشريكة، وتستهدف خلال الفترة المقبلة، الوصول إلى 3 ملايين توقيع بنهاية العام أي خلال شهرين، وتشهد المبادرة رواجًا كبيرًا من جانب الأوساط الشعبية بالمحافظة.

يذكر أن عدد كبير من أساتذة الجامعة والعاملين بها وقعوا على استمارة "علشان تبنيها"، منهم عمداء كليات ونواب وعدد من الشخصيات العامة بالمنيا، وقعوا على استمارات المبادرة.

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