بالصور- ضبط مصنع مستحضرات تجميل دون ترخيص في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة استهدفت مصنع مستحضرات تجميل، دون ترخيص، بمنطقة المنتزه، وضبطت بداخله كميات كبيرة من المستحضرات غير المطابقة للمواصفات.

ووردت معلومات لضباط إدارة التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام المدعو "م. أ. أ" 25 عامًا، بإدارة مصنع مستحضرات تجميل، بدون ترخيص بمنطقة المنتزه.

وداهمت حملة من ضباط إدارة التموين بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، المصنع وألقت القبض على المتهم.

وضبطت بالمصنع 2075 عبوة مستحضرات تجميل، 1.340 طن مستلزمات إنتاج، وأسطوانة غاز بوتاجاز منزلي، والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثالث المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.