ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة ويصدّر 19 ألف طن "ميثانول"

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 17 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 195409 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19872 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه 3 قطارات بحمولة إجمالية 3841 أطنان قمح، و108 سيارات بحمولة 5642 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 19000 طن ميثانول و5000 طن يوريا و2550 طن فوسفات و2300 طن مولاس وإعادة تصدير و2438 طن كسب صويا، ومن المتوقع خروج قطار حاويات يضم 17 حاوية مبردة "40 قدمًا" متجهة إلى المنطقة الصناعية ب 6 أكتوبر.