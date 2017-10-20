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طالبان تعلن عن سلسلة من التفجيرات انتقاما من الاستراتيجية الأمريكية بشأن أفغانستان

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مصراوي Masrawy

طالبان تعلن عن سلسلة من التفجيرات انتقاما من الاستراتيجية الأمريكية بشأن أفغانستان

03:09 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

طالبان تعلن عن سلسلة من التفجيرات انتقاما من الاستراتيجية الأمريكية بشأن أفغانستان

طالبان تعلن عن سلسلة من التفجيرات

كابول - (د ب أ):
زعم مسلحو طالبان أن هناك سلسلة جديدة من الهجمات المميتة عبر أفغانستان، ردا على زيادة القصف الأمريكي في البلاد على مدار الشهور الماضية.
وحذرت الجماعة المسلحة أيضا من أنه يمكن توقع المزيد من الهجمات في المستقبل القريب، في مقال بعنوان "الثأر من القنابل الـ،751" الذي نشر اليوم الجمعة على موقع شهامت الخاص بطالبان.

وقال التقريرإن القوات الجوية الأمريكية نشرت في سبتمبر احدث " احصائيات خاصة بالقوة الجوية" التي أشارت إلى أنها أسقطت 751 ذخيرة وقنبلة على مجموعات إسلامية في أفغانستان في سبتمبر، وهو رقم "قياسي"، والأعلى خلال شهر منذ عام 2012.

وقالت القوات الجوية، فى بيان لها آنذاك: "هذه الزيادة يمكن ارجاعها إلى استراتيجية الرئيس الرامية الى استهداف المجموعات المتطرفة بشكل استباقي".

وفى أغسطس، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد أيضا أن حكومته سترسل المزيد من القوات إلى أفغانستان للقضاء على المتمردين.

وفى يومى الثلاثاء والخميس وحدهما، قتل مسلحون من حركة طالبان اكثر من 140 شخصا فى هجمات وقعت فى سبع مقاطعات فى جميع أنحاء أفغانستان. وكان معظم ضحايا الهجمات من الجنود ورجال الشرطة الأفغان.

وفى أكثر الهجمات دموية، اقتحم مقاتلو طالبان مركزا للشرطة ومركزا للتدريب فى إقليم غزنى شرقي البلاد وقاعدة تابعة للجيش الأفغاني فى مقاطعة قندهار فى الجنوب.

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مصراوي Masrawy

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