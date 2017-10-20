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"ستارة" تنهي حياة سيدة من الطابق السادس بالوراق

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مصراوي Masrawy

"ستارة" تنهي حياة سيدة من الطابق السادس بالوراق

02:56 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقيت ربة منزل مصرعها؛ إثر سقوطها من الطابق السادس أثناء قيامها ببعض الأعمال المنزلية بالوراق.

تلقى العقيد محمد فوزي، مأمور قسم شرطة الوراق، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من الطابق السادس بمنطقة عزبة الخلايفة.

كشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أنه أثناء تركيب سيدة تدعى "سلمى" لستارة بإحدى الغرف، اختل توازنها وسقطت على الأرض.

وتم نقل السيدة إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

حُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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