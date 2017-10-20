كيف تفوق صلاح على كوتينيو هذا الموسم؟

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لم يقدم ليفربول المستويات المميزة مع انطلاق الموسم الجديد 2017- 2018، وذلك بعدما حقق الفريق 3 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ليحتل الريدز المركز الثامن في جدول الترتيب خلف كل من واتفورد وبيرنلي، وذلك بسبب المستوى الضعيف لخط دفاع فريق يورجين كلوب، لتبقى النقطة المضيئة الوحيدة في الليفر هذا الموسم هو المستوى المميز الذي يقدمه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي انتقل الصيف الماضي من روما مقابل 34,3 مليون جنيه إسترليني.

ونجح صلاح في أن يصبح النجم الأول لليفربول هذا الموسم متفوقًا على العديد من النجوم البارزة في الفريق، الذين يأتي على رأسهم فيليب كوتينيو الذي أراد برشلونة بشدة التعاقد معه في الميركاتو الماضي، ونستعرض في السطور التالية 5 أسباب تؤكد أن صلاح هو النجم الأبرز لليفر هذا الموسم كالآتي:

1- الهداف

خاض صلاح 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول سجل خلالها 8 أهداف، ليحتل صدارة هدافي الفريق هذا الموسم ومشكلًا ثلاثيا هجوميا ضاربا مع روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

2- السرعة

أظهر صلاح سرعة كبيرة في هجوم ليفربول الذي وضحت بشدة في مباراة ماريبور الأخيرة في دوري أبطال أوروبا وبخاصة في الهدف الأول للفريق، وهو أمر اعتاد عليه صلاح في السنوات الأخيرة، وباتت السرعة أهم ما يميزه، كما فعل في الهدف الذي سجله في شباك أرسنال في الدوري.

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3- تحطيم رقمه في دوري الأبطال

يمتلك صلاح هدفين في كل موسم يشارك فيه بدوري أبطال أوروبا، وذلك كما فعل مع بازل السويسري وروما الإيطالي، إلا أن نجم المنتخب الوطني سجل 3 أهداف حتى الآن، وبإمكانه مواصلة تحطيم رقمه في المباريات المقبلة.

4- تعويض غياب كوتينيو وماني

لم يشارك كوتينيو في المباريات الأولى لليفربول هذا الموسم بعد فشل انتقاله إلى برشلونة، كما تعرض ماني للغياب عن المباريات بسبب الإيقاف بعد طرده أمام مانشستر سيتي، إلى جانب غيابه 6 أسابيع أخرى بسبب الإصابة، ومع ذلك تمكن صلاح من قيادة هجوم ليفربول على أفضل نحو معوضًا غياب الثنائي الخطير.

5- الوعي التكتيكي

يمتلك صلاح في رصيده 8 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان بإمكانه مضاعفة هذا الرقم لو ترجم العديد من الفرص الخطيرة التي أهدرها وبخاصة أمام مانشستر يونايتد وليستر سيتي، ومع ذلك أظهر صلاح وعيا تكتيكيا كبيرا بتمركزه الرائع في الأماكن الصحيحة لتسجيل الأهداف وهو أمر إيجابي لليفربول.