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وزير الدفاع الروسي يحضر استعراضا في بلجراد ويؤكد على العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الروسي يحضر استعراضا في بلجراد ويؤكد على العلاقات الثنائية

02:42 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الدفاع الروسي يحضر استعراضا في بلجراد ويؤكد على العلاقات الثنائية

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

بلجراد - (د ب أ):
وصل وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، غلى بلجراد اليوم الجمعة لحضور عرض جوي عسكري، والتأكيد على العلاقات الوثيقة بين موسكو وصربيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويشارك في استعراض "الحرية 2017" في مطار باتاينيكا العسكري ست مقاتلات قديمة طراز "ميج- 29" ،كانت قد تبرعت بها لصربيا في 2016. ولن تحلق الطائرات التي تحتاج إلى إصلاح. وعوضا عن ذلك، ستقوم طائرات صربية من طراز "ميج-29 " القديمة، إلى جانب طائرات الحقبة اليوغسلافية والمروحيات القتالية بالتحليق في الاستعراض.

ويقام الاستعراض بمناسبة الذكرى السنوية، لتحرير بلجراد عام 1944 من الاحتلال الألماني إبان الحرب العالمية الثانية. وكان الجيش الأحمر السوفيتي هو قوة التحرير الرئيسية.

وقال شويجو قبل الاستعراض: "قاتل آباؤنا وأجدادنا جنبا إلى جنب لتحرير بلجراد. وهذا مهم للغاية اليوم عندما يحاول الكثيرون إعادة كتابة التاريخ".

وتتفاوض صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي/ ولكن حتى الآن رفضت الانضمام إلى العقوبات، التي يفرضها التكتل على روسيا لتدخلها في أوكرانيا.

ويحمل الكثيرون، ممن يعيشون في الدولة الواقعة في منطقة البلقان، مشاعر عدائية للغرب، حيث يرون أنه كان متحيزا ضد بلجراد خلال الحروب التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما أعقبه تفكك يوغسلافيا.

وفي عام 1999، قصفت منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" صربيا لإنهاء إراقة الدماء في منطقة كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية، في تدخل أدى إلى انفصال الإقليم عن بلجراد عام 2008.
وعلى الجانب الآخر، دعمت روسيا صربيا في الحروب، وتواصل اعتراض منح كوسوفو العضوية في الأمم المتحدة.

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