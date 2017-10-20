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بعد تأجيلها بقرار رئاسي.. القصة الكاملة للمدارس اليابانية (تايم لاين)

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مصراوي Masrawy

بعد تأجيلها بقرار رئاسي.. القصة الكاملة للمدارس اليابانية (تايم لاين)

02:43 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

كتبت- عايدة رضوان ومادي غيث:

فاجأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، الرأي العام بإعلان تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجلٍ غير مسمى بعد 5 أشهر من صدور قرار جمهوري بإنشائها.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقد أمس الخميس، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)".

وأرجع شوقي، سبب التأجيل، حتى يتم تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس رفض بدء الدراسة بالمدارس قبل وصول المدارس إلى نسبة 100% من حيث الجودة وأضاف بقوله "تأجيل بدء الدراسة هيزعج الناس بس هو أفضل من إننا نجرب في الناس".​

ويستعرض "مصراوي"، كافة المراحل التي مرت بها المدارس اليابانية منذ بدء الإعلان عنها مايو الماضي وحتى تأجيل الدراسة بها.

30 مايو 2017: الجريدة الرسيمة تنشر قرار وزير التعليم بإنشاء المدارس المصرية اليابانية

1

7 يونيو 2017: قرار وزاري بشأن نظام القبول بالمدارس المصرية اليابانية خلال أيام

2

30 يوليو 2017: بدء تلقي طلبات لاراغبين في العمل بالمدارس المصرية اليابانية غدًا

4

20 أغسطس 2017: وزير التعليم عن فتح باب التقديم للمدارس اليابانية: "استنوا كام يوم".

5

24 سبتمر 2017: وزير التعليم: التقديم للمدارس اليابانية الثلاثاء.. والدراسة أول أكتوبر.

6

4 أكتوبر 2017: التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب التحاق

9

5 أكتوبر 2017: 15 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس اليابانية.. ونتائج الالتحاق أسبوع

10

9 أكتوبر 2017: التعليم تعلن استلام 8 مدارس يابانية ونتيجة المرحلة الأولى خلال يومين

11

11 أكتوبر 2017: غدًا إعلان المقبولين بالمدارس اليابانية.. والدراسة الأحد.

12

18 أكتوبر 2017: السيسي يوجه بتشكيل لجنة لاختيار تلاميذ ومعلمي الدارس اليابانية

13

19 أكتوبر 2017: تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى بناءً على تكليفات الرئيس

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مصراوي Masrawy

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