وضع حجر أساس 13 مشروعا بقيمة 60 مليون جنيه في الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، افتتاح ووضع حجر أساس 13 مشروعًا في 4 مراكز إدارية بتكلفة 60 مليون و524 ألف جنيه لخدمة مواطني المحافظة.

وأضاف مسئول الإعلام بمكتب محافظ الوادي الجديد علي ميصر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى افتتاح 8 مشروعات ووضع حجر أساس 4 آخرين وتدشين مشروعًا نقل الركاب، ضمن خطة المحافظة في الاحتفال بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر من كل عام، على أن تستمر الاحتفالات طوال شهر أكتوبر الجاري بجميع المراكز الإدارية من خلال افتتاح المشروعات المختلفة.

أضاف ميصر، أن محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، بدأ جولته بداية الأسبوع في مركز الداخلة بافتتاح مبنى وحدة محلية لقرى القصر، ومبنى هندسة المياه الجوفية ومبنى الوحدة المحلية لقرى الموهوب، ووضع حجر أساس مسجد الحصة البحرية بقرية الجديدة.

وأوضح أنه في مركز الفرافرة، افتتح المحافظ محطة وقود "وطنية" و3 معاهد أزهرية بقرى (النهضة- صبيح – كفاح)، ووضع حجر أساس مشروع للصرف الصحي بقرية النهضة، بينما في مركز بلاط، فجرى افتتاح مكتب إدارة تموين بلاط ومسجد بلاط الكبير وحضانة أطفال ووضع حجر أساس فرع الشركة المصرية لتجار الجملة ومدرسة ثانوية زراعية بالمركز على مساحة 72 فدانًا.

كما لفت مسؤول مكتب الإعلام بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن محافظ الإقليم اختتم جولته في المراكز والقرى على مدار الأسبوع المنقضي، بتدشين حافلتين جديدتين لنقل الركاب تابعة لشركة الصعيد للنقل والسياحة بمركز الخارجة.