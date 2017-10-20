إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إن المجلس التنفيذي للمحافظة، وافق على إطلاق أسماء شهداء الواجب من رجال الجيش والشرطة من أبناء المحافظة على بعض المدارس تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لما بذلوه في سبيل الدفاع عن الوطن.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى الموافقة على إطلاق اسم الشهيد مجند مسلم حسني مرزوق، على مدرسة الفنت الشرقية الابتدائية بمركز الفش، واسم الشهيد رمضان محمد عبدالمولى أحمد على مدرسة إهناسيا الإبتدائية بنين "1"، وإطلاق اسم الشهيد محمود لطفي رمضان على مدرسة إهناسيا الخضراء الابتدائية بنات بمركز بني سويف، وإطلاق اسم الشهيد مجند شعبان صديق أمين أحمد على المدرسة الابتدائية بنات بقرية النويرة مركز إهناسيا.

وأكد محافظ بني سويف، أن إطلاق أسماء الشهداء على مدارس أو شوارع بمسقط رأسهم جزء بسيط مما قدموه تجاه وطنهم، لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعن المصريين جميعا.