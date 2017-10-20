أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافط القليوبية: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافط القليوبية: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي

02:34 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

محافط القليوبية: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع كلًا من المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، لمناقشة موقف تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي الهوائي الفائق الذي يمر أعلى 11 منطقة سكنية غير آمنة بحي شرق شبرا الخيمة، لتأمين حياة السكان التي ظلت لسنوات طويلة تحت الخطورة الداهمة، كما تم الاتفاق أيضًا على إنشاء عمارة مجاورة للعمارات السابق إنشائها ببهتيم لمقيمي دار الضيافة.

وخلال الاجتماع عرض الصندوق التصور النهائي لسوق الخصوص الحضاري الجديد والذي سيتم إنشائه بجوار الموقف الجديد ليكون بديلاً لسوقية شارع الوحدة الاجتماعية، لمنع الإشغالات أمام مدخل المستشفى العمومي و الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

    أخبار

  • محافظ القليوبية: إحالة كافة المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية للنيابة

    أخبار

  • القليوبية تتسلم 10 سيارات لدعم منظومة النظافة

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يعتمد خطة تطوير الطرق الجديدة بالقليوبية

    أخبار

إعلان

3c2a43193a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني