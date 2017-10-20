محافط القليوبية: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع كلًا من المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء، والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية، لمناقشة موقف تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي الهوائي الفائق الذي يمر أعلى 11 منطقة سكنية غير آمنة بحي شرق شبرا الخيمة، لتأمين حياة السكان التي ظلت لسنوات طويلة تحت الخطورة الداهمة، كما تم الاتفاق أيضًا على إنشاء عمارة مجاورة للعمارات السابق إنشائها ببهتيم لمقيمي دار الضيافة.

وخلال الاجتماع عرض الصندوق التصور النهائي لسوق الخصوص الحضاري الجديد والذي سيتم إنشائه بجوار الموقف الجديد ليكون بديلاً لسوقية شارع الوحدة الاجتماعية، لمنع الإشغالات أمام مدخل المستشفى العمومي و الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.