ميركل تطلب من شركائها الأوروبيين الصبر لحين تشكيل الحكومة في ألمانيا

بروكسل - (د ب أ):

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من شركائها في الاتحاد الأوروبي الصبر في الجدل حول إصلاح الاتحاد لحين تشكيل الحكومة في ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في ختام قمة الاتحاد في بروكسل إن المحادثات الاستطلاعية بشأن تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا تدور حاليا، موضحة أنه لا يمكن التنبؤ الآن بموعد صدور نتائج تلك المشاورات، مناشدة احترام تشكيل الحكومة في بلادها.

وذكرت ميركل أن هناك تأييدا بين قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لمقترح رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك بشأن خطة إصلاح الاتحاد، مضيفة أن التوجه الأساسي هو أن تتحكم أوروبا بمصائرها وأن تشرع في إحداث تغييرات عقب سنوات الأزمة، مشيرة إلى أن هناك رغبة في خوض عملية التغيير على نحو مشترك، مؤكدة في الوقت نفسه تعزيز التعاون بين ألمانيا وفرنسا في هذا المجال.

وفي سياق متصل، ذكرت المستشارة أنه لم يتم مناقشة إمكانية تطبيق اتخاذ القرارات بالأغلبية في الاتحاد، مؤكدة في المقابل أنه يتعين أن يكون هناك إمكانية للمضي قدما عندما لا يكون هناك إجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد على أمر ما.