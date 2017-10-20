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الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا سرق شاحنة لدهس جنود

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا سرق شاحنة لدهس جنود

02:30 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيًا سرق شاحنة لدهس جنود

قوات الأمن الإسرائيلية تحرس الموقع الذي حاول فيه ف

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة اعتقال فلسطيني من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة سرق شاحنة من منطقة حولون قرب تل أبيب (وسط) للقيام بعملية دهس جنود.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان "تواصل الشرطة التحقيق بملف مشتبه فلسطيني، 39 عاما، من مدينة رام الله اعتقلته الخميس قام بسرقة شاحنة من منطقة حولون بالقرب من تل أبيب، وعندما اشارت له دورية شرطة بالتوقف جانبا ، تجاهلها وهرب حتى مدينة ريشون لتسيون (جنوب تل أبيب) حيث ادركته قوات الشرطة واعتقلته "

وتابعت المتحدثة "ادعى المشتبه به انه سرق الشاحنة من اجل تنفيذ عملية دهس ضد جنود إسرائيليين" في وسط البلاد ، مضيفة ان محكمة بتاح تكفا (شرق تل ابيب) مددت توقيفه لستة ايام على ذمة التحقيق.

وقالت الاذاعة الإسرائيلية ان المشتبه به قال عند مثوله امام المحكمة "انه ينوي قتل جنود إسرائيليين من اجل الأقصى."

الاربعاء أصيب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي اثر محاولته مهاجمة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة وتم نقله للعلاج في مستشفى إسرائيلي.

وتشهد الأراضي الفلسطينية واسرائيل موجة عنف تسببت منذ الاول من أكتوبر 2015 بمقتل نحو 295 فلسطينيا بينهم فلسطينيون من عرب اسرائيل و 51 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردنيان وأريتري وسوداني وبريطاني وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ومعظم القتلى الفلسطينيين نفذوا أو يشتبه بتنفيذهم هجمات على اسرائيليين، معظمها بالسلاح الابيض.

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