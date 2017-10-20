رئيس الأكاديمية البحرية: الاتحاد الأوروبي اعتمد برامجنا التعليمية

القاهرة- مصراوي:

قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية حققت خطوة غير مسبوقة مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة City Unity بأثينا اليونان.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن بموجب هذا البروتوكول تقدم كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية برامجها بالجامعة اليونانية، بعد أن تم اعتماد هذه البرامج من المجلس الأعلى للتعليم في اليونان، وهو بمثابة اعتماد من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن اعتماد هذه البرامج من المجلس الأعلي للتعليم باليونان، يسمح للخريجين من هذه الجامعة بالحصول على درجة بكالوريوس معتمدة من أكثر من جهة دولية؛ لتدخل بذلك كلية النقل البحري والتكنولوجيا دائرة العالمية في مجال التعليم والتدريب البحري.

وأوضح، أن ما وصلت إليه الأكاديمية محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية، وخطة محددة، والاهتمام بجودة العملية التعليمية، واعتمادنا بالاتحاد الأوربي دليل دامغ على مصداقية وجودة التعليم بالأكاديمية.