أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الأكاديمية البحرية: الاتحاد الأوروبي اعتمد برامجنا التعليمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الأكاديمية البحرية: الاتحاد الأوروبي اعتمد برامجنا التعليمية

02:35 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

رئيس الأكاديمية البحرية: الاتحاد الأوروبي اعتمد برامجنا التعليمية

الدكتور إسماعيل عبد الغفار

القاهرة- مصراوي:

قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية حققت خطوة غير مسبوقة مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة City Unity بأثينا اليونان.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن بموجب هذا البروتوكول تقدم كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية برامجها بالجامعة اليونانية، بعد أن تم اعتماد هذه البرامج من المجلس الأعلى للتعليم في اليونان، وهو بمثابة اعتماد من الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن اعتماد هذه البرامج من المجلس الأعلي للتعليم باليونان، يسمح للخريجين من هذه الجامعة بالحصول على درجة بكالوريوس معتمدة من أكثر من جهة دولية؛ لتدخل بذلك كلية النقل البحري والتكنولوجيا دائرة العالمية في مجال التعليم والتدريب البحري.

وأوضح، أن ما وصلت إليه الأكاديمية محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية، وخطة محددة، والاهتمام بجودة العملية التعليمية، واعتمادنا بالاتحاد الأوربي دليل دامغ على مصداقية وجودة التعليم بالأكاديمية.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غدًا.. اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

    أخبار

  • تستضيف اجتماع لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي بحضور مندوبي 54

    أخبار

  • ​الجمعية العامة للمنظمة الدولية بجنيف تعتمد مكتب براءات الاختراع المصري

    أخبار

  • رئيس "الوطنية للصحافة": بدل التدريب لم يصل الهيئة حتى الآن

    أخبار

إعلان

aa9ca49fe2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة