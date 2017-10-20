ضبط 14 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، محاولة ترويج كمية من المواد البترولية؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز بلبيس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «خ.ح.ع» صاحب محطة تموين سيارات بطريق «بلبيس ـ العاشر»؛ متهم بإدارة المحطة بدون تراخيص من الجهات المختصة.

تم ضبط المتهم وبحوزته ألفين لتر بنزين 80، وألفين لتر بنزين 92، و10 آلاف لتر سولار، قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.