صحة الأقصر تطالب وزيرة التخطيط بـ100 مليون جنيه لتطوير مستشفى البياضية

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كتبت: أماني خيري

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طالب السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الأقصر الدكتور، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، بتوفير مبلغ 100 مليون جنيه للانتهاء من تطوير مستشفى البياضية المركزي الجديد بشرق المحافظة، لإمكانية افتتاح المستشفى في أبريل المقبل، والمقام ضمن مشروعات الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.

وتساءلت وزيرة التخطيط خلال استماعها لشرح مفصل عن أقسام المستشفي، قائلة: "مطلوب كام علشان المستشفي تخلص"، فرد عليها وكيل وزارة الصحة قائلا: "مطلوب 100مليون جنيه".

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التفقدية للمستشفى، لإدراجها ضمن المشروعات المقرر توفير اعتمادات مالية لها، وفي إطار جوالاتها التفقدية للمشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بمحافظات الصعيد، في زياراتها الأولي للأقصر.