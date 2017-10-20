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الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 28 درجة، والصغرى 19 والإسكندرية 26 للعظمى والصغرى 20 ومطروح 17 للصغرى والعظمى 25 الصغرى.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

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