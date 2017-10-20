وزيرة التخطيط تتفقد عددًا من المشروعات بالأقصر

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كتبت: أماني خيري

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدة مشروعات اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر، في إطار جولاتها التفقدية للمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد.

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وتفقدت وزيرة التخطيط، محطة كومباكت "محطة مياه مدمجة لمياه الشرب"، لتغذية قريتي الحبيل والبغدادي بمركز البياضية شرق محافظة الأقصر بتكلفة حولي 60 مليون جنيه، تمهيدًا لضمها ضمن الخطة وتوفير اعتمادات ماليها لها.

من جانبه، قال اللواء محمد يحيي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إنه تم التعاقد مشروع مياه كومباكت بتكلفة حوالي 60 مليون جنيه في 19 أغسطس لعام 2015، ومن المقترح الانتهاء منه في 30 نوفمبر المقبل، ويتم تنفيذه بالتنسيق الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي.

وأوضح رئيس شركة المياه والشرب، أن المشروع يتضمن محطتين، كل منهما تضخ 5000 متر مكعب من المياه يوميًا، وكذلك خط ناقل للمياه المرشحة بطول 5000 متر، وعداية نفقية أسفل طريق مصر أسوان الزراعي لتمرير خط المياه العكرة بقطر 500 مم، من المأخذ على ترعة الكلابية حتى طلمبات المياه العكرة المغذية لوحدات التقنية، وعداية نفقية أسفل شريط السكة الحديد لتمرير خط المياه النقية بقطر 400 مم، ويشمل غرف الدفع والاستقبال للعدايات.

والجدير بالذكر أن المحطة دخلت الخدمة في مايو الماضي، وتوصيل المياه لأهالي قرى بمناطق البغدادي والحبيل للقضاء على أزمة انقطاع المياه المتكرر بتلك المناطق، وكان من المقرر افتتاحها في 30 سبتمبر الماضي، ولكن تم إجراء موعد الافتتاح لنوفمبر المقبل.