محافظ الأقصر: دور عبادة ونجع أبوعصبة يعوقان استكمال «طريق الكباش»

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كتب: أماني خيري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع "طريق الكباش" مشروع قومي هام لا يمكن أن تتوقف الحكومة عن دعمه، وتوفير كافة الاعتمادات المالية له.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزيرة، بمشروعات الدولة في محافظات ومدن جنوب الصعيد، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، الذي أكد على وجود بعض المعوقات أمام استكمال مشروع طريق الكباش، والذي بدأ في 2006، ومر بأكثر من 6 مراحل، موضحا أن سبب توقفه هو محاولة إزالة نجع أبو عصبة المحيط بمعبد الكرنك ودفع تعويضات للأهالي، بالإضافة إلى وجود دور عبادة لابد من إزالتها وجار الاتفاق معها لاستكمال المشروع.

وتابع محافظ الأقصر، قائلا: "أيضا يجرى حاليا نقل الخدمات وتحويلها لمناطق آخرى، وإنهاء أعمال الحفر عن طريق العاملين بوزارة الآثار، وأيضا معالجة المياه الجوفية التي تظهر في مواسم معينة بطريق الكباش حتى لا تضر الأثار الموجودة فيما بعد.