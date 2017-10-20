بالصور- "إن غاب القط".. حيتان الأراض يستغلون الإجازات للتعدي على النيل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لم تتوقف التعديات بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة سوهاج عند الأراضي الزراعية، بل وصلت التعديات إلى الردم في مجرى نهر النيل بشكل لافت للنظر، وذلك بمركز جرجا جنوب المحافظة، حيث أقدم بعض أصحاب النفوذ على ردم مساحات من جوانب وأطراف المجرى بمخلفات البناء، مستغلين أيام الإجازات وغياب الرقابة.

عبدالرحمن السيد، من مركز جرجا قال إن من يتعدى على نهر النيل يستغل فترات انخفاض المياه في مجرى النهر ويقومون بالردم عن طريق مخلفات البناء بشكل مكثف في أوقات العطلة الأسبوعية لغياب المتابعة في تلك الأيام، مضيفًا أن مثل هذه التعديات تحتاج لإزالات فورية وليس تحرير محاضر وانتظار الإزالة لاحقًا، وذلك لمنع المخالفة في المهد قبل تفاقمها، مطالبًا بتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي حتى يتم الحفاظ على مجرى نهر النيل.

مصدر بمديرية الري بسوهاج رفض ذكر اسمه قال لـ "مصراوي" إن حجم التعديات على نهر النيل بالمحافظة تزايد بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير 2011، مضيفًا أنه بعد تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة الجهات المعنية بإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال افتتاحه وتفقده عدد من المشروعات بمحافظة قنا منذ عدة شهور تراجعت التعديات بسبب المتابعة المستمرة وعدد الحالات التي تمت إزالتها، مشيرًا إلى أنه يعتبر مركز جرجا من أكثر مراكز المحافظة تعديًا على مجرى وحرم نهر النيل.

من جانبه قال المهندس أشرف صالح، مدير إدارة حماية وتطوير النيل بسوهاج، إن هناك محاضر محررة لكافة الأهالي الذين تعدوا على نهر النيل بالردم أو البناء في مركز جرجا، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن تلك التعديات في منطقة "الخور" وهي عبارة عن تفريعة قديمة لنهر النيل غير مستعملة وكانت فائدتها أيام الفيضان وحاليًا لا تصل إليها المياه، موضحًا أن هذه المنطقة المحافظة متقدمة بطلب لأخذها وإنشاء عدد من المشاريع عليها، وأن هناك موافقة من الري على ذلك الطلب ولكن لا زالت إجراءات ذلك الطلب مستمرة لنقل تبعيتها للمحافظة بدلاً من الري، مشيرًا إلى أن أي مواطن يتعدى عليها تحرر له محاضر من حماية النيل لحين نقل تبعيتها للمحافظة.

ولفت "صالح" إلى إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى وحرم نهر النيل في جميع مراكز المحافظة، وذلك بعد تشديدات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة، وتابع أن المشكلة تكمن في قيام بعض الأهالي بإعادة التعدي مرة أخرى رغم تحرير محاضر لهم.