الأحد.. انقطاع المياه عن 3 قرى بالشرقية لمدة 6 ساعات
الأحد.. انقطاع المياه عن 3 قرى بالشرقية لمدة 6 ساعات
02:21 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
انقطاع المياه
الشرقية – فاطمة الديب:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انقطاع المياه عن 3 قرى تابعة لمركز ومدينة منيا القمح، لمدة 6 ساعات، بعد غدٍ الأحد.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الـ12 صباح الأحد، ولمدة 6 ساعات؛ لتنظيف وتعقيم الخزان الأرضي الخاص بمياه محطة "العزيزية".
وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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