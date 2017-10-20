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الأحد.. انقطاع المياه عن 3 قرى بالشرقية لمدة 6 ساعات

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مصراوي Masrawy

الأحد.. انقطاع المياه عن 3 قرى بالشرقية لمدة 6 ساعات

02:21 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الأحد.. انقطاع المياه عن 3 قرى بالشرقية لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، انقطاع المياه عن 3 قرى تابعة لمركز ومدينة منيا القمح، لمدة 6 ساعات، بعد غدٍ الأحد.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الـ12 صباح الأحد، ولمدة 6 ساعات؛ لتنظيف وتعقيم الخزان الأرضي الخاص بمياه محطة "العزيزية".

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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