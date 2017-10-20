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وفاة 17 شخصا إثر غرق قارب بدولة جنوب السودان

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مصراوي Masrawy

وفاة 17 شخصا إثر غرق قارب بدولة جنوب السودان

01:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وفاة 17 شخصا إثر غرق قارب بدولة جنوب السودان

ارشيفية

جوبا - (د ب أ):
لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم إثر غرق قارب في دولة جنوب السودان.

وذكر متحدث باسم السلطات المحلية اليوم الجمعة أن القارب انقلب في منطقة مستنقعات بالنيل الأبيض أثناء إبحاره إلى مدينة بور عاصمة إقليم جونقلي.

وأضاف المتحدث أن القارب انقلب على ما يبدو بسبب اكتظاظه بالركاب والكثير من البضائع.

وبحسب البيانات كان القارب يحمل على متنه 30 راكبا، ونجا من الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس 17 راكبا، من بينهم خمس حالات إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن النيل ومنطقة مستنقعاته أهم طريق لنقل الأفراد والبضائع في جنوب السودان حاليا بسبب الحرب الأهلية المستمرة وانهيار البنية التحتية.

وفي أغلب الأحيان لا يكون مستوى الماء في منطقة المستنقعات مرتفعا، إلا أن غالبية مواطني جنوب السودان لا يستطيعون السباحة.

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