بالصور - وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الجمعة، عددًا من المشروعات الخدمية، التي يتم إنشائها حاليًا بمحافظة الأقصر، ومن المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستهلت السعيد جولتها بتفقد مشروع إنشاء محطة مياه مدمجة "كومباكت" بالحبيل، برفقة الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وعدد من المسئولين.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن عملية التشغيل التجريبي للمحطة التي تعمل بنصف طاقتها، تمهيدًا لافتتاحها بكامل طاقتها والقضاء على مشكلة ضعف المياه بقريتي الحبيل والبغدادي، مؤكدة أن محطة المياه "كومباكت" تعد نموذج يحتذى به في توفير الوقت وتقديم الخدمة إلى عدد السكان المستهدف بالمناطق المراد تغطيتها، إلى جانب تنفيذها بأيدي مصرية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع.

وقال مسئولو الشركة، إن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ 10000 م3/ يوم، وتبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها 59 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها 30 نوفمبر 2017.

في سياق متصل تفقدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري سير العمل بمستشفى البياضية الجديدة والمقرر تخصيصها لتكون أول مركز متخصص في النساء والتوليد بمحافظة الأقصر، وسيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، ويقوم على تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.