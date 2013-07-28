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أحمد السقا ينفي اختطافه ويطالب المصريين بالعودة إلى شهامتهم المعهودة

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أحمد السقا ينفي اختطافه ويطالب المصريين بالعودة إلى شهامتهم المعهودة أحمد السقا ينفي اختطافه ويطالب المصريين بالعودة إلى شهامتهم المعهودة

كتب : فاطمة النشابي منذ 28 دقيقة

نفى الفنان أحمد السقا ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة اختطافه.

وقال أحمد السقا في مداخلة هاتفية مع أسامة كمال في برنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، إنه كان في عزاء والدة الفنان أحمد رزق مع بعض الفنانين، وحدثت مشادات كلامية مع بعض الحضور، وتدخل بعض الأهالي وعناصر من الجيش والشرطة وانتهى الموضوع على ذلك دون وقوع أي اشتباكات أو إطلاق نار كما قال البعض.

وأضاف إنه يجب أن يعود الشعب المصري إلى شهامته المعهودة بعد أن اختفت هذه الصفات من المجتمع.

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