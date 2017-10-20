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مواطنون بالوادي الجديد عن المحافظ: أداؤه غير مقنع.. "بيحب الشو" (فيديو)

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مصراوي Masrawy

مواطنون بالوادي الجديد عن المحافظ: أداؤه غير مقنع.. "بيحب الشو" ()

01:42 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تباينت ردود أفعال المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، حول أداء المحافظ اللواء محمد الزملوط، ففي الوقت الذي أشاد به عدد من المواطنين، إلا أن عددًا أكثر كانوا ساخطين عليه، لما وصفوه بتجاهلهم، والاكتفاء بالجلوس في مكتبه بحسب ما قالوا.

قال محمد عبدالروؤف، خريج كلية الحقوق، يعمل بائع في صيدلية: "مش فاكر اسمه بس عارف شكله" وعن أداء المحافظ أكد أن كل أعماله للشو الإعلامي فقط، ولا توجد له أي ايجابيات على الإطلاق".

ووجه عبدالرؤوف حديثه للمحافظ، قائلًا: "عاوز تقول إنك محافظ فعلًا، شغل مصنعي الأسمدة والفوسفات في مشروع أبو طرطور".

وأضاف محمد مزارع من منطقة "سقوط" الزراعية، إن هناك تدهور كبير في قطاع الصحة، وضرب مثالًا بمستشفى الخارجة، التي تخلو الصيدلية الملحقة بها من الدواء والحقن.

من ناحية أخرى، قال حمد محمد إبراهيم فراج، مزارع من الخارجة، إن المحافظ رجل محترم و"كويس"، بالإضافة إلى أن هناك تطور كبير في مستوى النظافة والمظهر العام للمحافظة، ومشروعات الرصف في الشوارع الداخلية ولكن مطلوب منه وضع يده في يد الفلاح بالواحات، لأن مزارع الوادي الجديد مطحون من غلاء الأسمدة وكثرة أعطال آبار الري وتسعيرة البلح، خاصة عقب قرار رفع رسوم خروج البلح الخام من المحافظة.

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