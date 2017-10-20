أمن الجيزة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالهرم والحوامدية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة بمشاركة شرطة المرافق ورجال البحث الجنائي والمرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمناطق الجيزة والهرم والحوامدية

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 قرارات إزالة بالحوامدية، و7 قرارات غلق وتشميع بالهرم، ورفع عشرات الكراسي والاستاندات الحديدية.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.