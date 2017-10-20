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ضبط مطبعة لتزوير أغلفة لبان جنسي "مغشوشة" في إمبابة

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مصراوي Masrawy

ضبط مطبعة لتزوير أغلفة لبان جنسي "مغشوشة" في إمبابة

01:28 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث الأموال العامة بالجيزة، مطبعة غير مرخصة بمنطقة إمبابة.

وتبين أن مالك المطبعة يقوم بتقليد علامات تجارية وأغلفة تجارية لشركات أدوية شهيرة، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من أغلفة الأدوية ومنتج لبان جنسي.

أقر المتهم بعدم حصوله على تفويض من شركات الأدوية لطباعة الأغلفة، وأنه يطبعها لعدد من الأشخاص، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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