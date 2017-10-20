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تشغيل 46 كاميرا بالمرحلة الأولى لمنظومة المراقبة في الشروق

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مصراوي Masrawy

تشغيل 46 كاميرا بالمرحلة الأولى لمنظومة المراقبة في الشروق

01:40 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

تشغيل 46 كاميرا بالمرحلة الأولى لمنظومة المراقبة في الشروق

ارشيفية

القاهرة- أ ش أ:

صرح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس شريف مجدي، أنه تم تشغيل منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة، التي تتضمن 46 كاميرا ثابتة ومتحركة، بالمداخل الرئيسية، والمحاور، والشوارع، والميادين، والمناطق المهمة بالمدينة، كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المدينة، في تصريح اليوم الجمعة، أن تشغيل المرحلة الأولى من منظومة كاميرات المراقبة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية بالمدينة.

وأشار إلى أن منظومة كاميرات المراقبة تهدف لتكثيف الدور الأمني بالمدينة، للحد من السرقات ورصد جميع أنواع المخالفات والجرائم، وتوجد وحدة مراقبة وتسجيل بقسم الشرطة وجهاز المدينة؛ لمتابعة المخالفات التي تحدث بالطرق بشكل مباشر.

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Asha

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