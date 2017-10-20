غدًا.. اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

القاهرة- أ ش أ:

تعقد غدا السبت الدورة الـ30 لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة 59 لمكتبه التنفيذي، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وتستمر الاجتماعات يومين، بمشاركة وزراء النقل العرب ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.

تتسلم مصر رئاسة الدورة الثلاثين للمجلس ممثلة في الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الذي صرح أن الاجتماع يهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب دون حواجز أو قيود.

وأشار "عرفات" إلى أن هناك اهتماما بالغا بقطاعات النقل المختلفة، البحري، البري، السككي، والنهري، وأن وزارته لديها استراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح وزير النقل، أنه في مجال النقل البري سيتم دراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، وفي مجال النقل البحري سنبحث اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول، ومناقشة إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية.