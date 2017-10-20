الاتحاد الأوروبي يوافق على الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مفاوضات بريكست

بروكسل - أ ش أ

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم -الجمعة- أن قادة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 27 دولة وافقوا على بدء الاستعدادات للمرحلة الثانية من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالتجارة.

ذكر النبأ تلفزيون "سكاي نيوز" البريطاني بشكل عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بريطانيا تجتمع مع دول الاتحاد اليوم لمناقشة مسار محادثات الخروج (بريكست) في محاولة لإقناع الدول الأعضاء بالبدء في مناقشة اتفاقية التجارة بين بلادها والاتحاد.