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نائبة لـ«وزير التعليم»: هل اكتشفت أن تجربة المدارس اليابانية منقوصة اليوم؟

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نائبة لـ«وزير التعليم»: هل اكتشفت أن تجربة المدارس اليابانية منقوصة اليوم؟ نائبة لـ«وزير التعليم»: هل اكتشفت أن تجربة المدارس اليابانية منقوصة اليوم؟

التحرير

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تقدّمت النائبة منى منير، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حول توقف الدراسة بالمدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، مبدية استياءها من القرار.

وقال وزير التعليم إنه من الأفضل أن نبدأ بداية صحيحة، أفضل من التجريب، مع درجة أعلى من الشفافية في اختيار الطلاب والمدرسين.

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وأوضحت أن الوزير لو يوضح في بيانه مصير الطلاب الذين تقدموا للالتحاق في هذه المدارس، لا سيما أن الدراسة بدأت في كل المدارس وبالتالي ضاعت عليهم فرصة الالتحاق بأي مدرسة أخرى.

وتساءلت: «هل اكتشف معالي الوزير أن التجربة منقوصة، اليوم، بعد أن أعلن عنها، وأجرى الاختبارات، واختار ما بين الطلاب، وأعلن النتائج، وافتتح المدارس افتتاحًا رسميًا وإعلاميًا؟».

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التحرير

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