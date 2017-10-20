طارق شوقي: «بنك المعرفة» مشروع قومي بذل فيه مجهود كبير

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شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفل إطلاق مجلة "للعلم" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ودار سبرنجر نيتشر العالمية للنشر؛ وذلك بالشرفة الرئيسية بمتحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، وذلك بحضور عدد من الكتاب والمفكرين والمهتمين بالشأن العلمي.

وأكد شوقى خلال كلمته، أن بنك المعرفة مشروع قومى بذل فيه مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه كان هناك أفكار حول نشر العمل العلمى باللغة العربية، خاصة فى الدراسات العلمية مما دعا إلى التفكير فى إنشاء بنك المعرفة، وقد كان هذا بداية الحديث لإطلاق هذه المجلة.

وتعد دار سبرنجر نيتشر العالمية للنشر مجلة عن العلم باللغة العربية، وهي أداة هامة لترويج العلوم والتعليم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف شوقي أن الرئيس السيسي رحب بفكرة إنشاء بنك المعرفة، وبدأت رحلة البحث فى بعض الدول عن دور النشر العالمية والبحث عن شركائنا الذين يدعمون المعرفة، والأدوات التى تفيد مصر، موضحا أن التعاون مع دار سبرنجر نيتشر العالمية للنشر يأتي لعمل مجلة "للعلم" من مجلة ساينتفك أمريكان؛ لإطلاق مجلة "للعلم" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري ودار سبرنجر نيتشر العالمية للنشر.

وأضاف الوزير أننا نستهدف من خلال هذه المجلة وصول القارئ لمعلومات عن العلوم، ونحبب الأطفال فى الثقافة العلمية؛ تحقيقًا لرؤية رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى على التفكير والبحث والإبداع، مؤكدًا أنه تم اﻻتفاق مع أكبر دور نشر على تزويد بنك المعرفة بالمحتوى العلمى لفتح تعليم البحث العلمى لأبنائنا الطلاب، وجعل بنك المعرفة منصة للتعليم الإلكترونى، بالإضافة إلى انتهاء المصدر الوحيد للمعرفة، مشيرا إلى أن الوزارة تسير فى هذا اﻻتجاه وتحويل الكتب إلى النظام الرقمى.

وأوضح شوقى أن المجلة ستحتوي على مقالات في العلوم بلغة مبسطة؛ لتحفيز الطلاب، لافتًا إلى أن إطلاق مجلة للعلم جاء جزءا من الرغبة في تكوين مجتمع متعلم، مؤكدا أن بنك المعرفة يختلف عن بحوث الإنترنت اﻷخرى؛ حيث إن المصادر الموجودة به مصادر موثوق بها ولها مصداقية، لأنه تمت مراجعتها مراجعة علمية دقيقة فضلًا عن أنها معلومات قيمة، ﻻفتًا إلى أننا نرغب فى وضع هذه الثروة فى يد كل طفل مصرى.