"تنشيط السياحة" بأسيوط تنظم قوافل سياحية لترويج معالم المحافظة

قالت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن الموسم الصيفى لهذا العام سيشهد العديد من الأنشطة السياحية التى من شأنها النهوض بإقليم أسيوط سياحياً واقتصادياً وفتح المجالات الثقافية أمام قاطنى المحافظة وزوارها، للتعرف على معالمها السياحية وكيفية المحافظة عليها والتعامل مع السائحين.

صرح بذلك رمضان عثمان مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأسيوط، مشيراً إلى الدعم الكبير الذى يقدمه مسئولو الهيئة فى هذا المجال واهتمامهم بوضع السياحة فى الخطة الشاملة للتنمية بالمحافظة.

وأضاف رمضان عثمان أن الهيئة ستقوم بتنفيذ عدة قوافل سياحية لكافة الأندية الرياضية والاجتماعية بالمحافظة، وعمل لقاءات مع رواد هذه الأندية لشرح الأجندة السياحية المصرية، وكذلك المقومات التى تتمتع بها المحافظة، بالإضافة إلى توزيع نشرات وبوسترات وأسطوانات مدمجة (C.D) بحيث يختتم هذا النشاط بمسابقة سياحية لرواد الأندية المختلفة، كما سيتم استغلال احتفالات المحافظة السنوية بدير درنكة فى الفترة من 7 إلى 21 أغسطس والاحتفالات التى تقام بالدير المحرق أيضا فى هذه الفترة من كل عام، والتى تجذب آلاف الزائرين من مصريين وعرب وأجانب، وذلك من خلال عمل كاونترات سياحية تشرح مقومات الإقليم السياحية، بالإضافة إلى توزيع البوسترات والنشرات والأسطوانات السياحية المختلفة.