موانئ بورسعيد تستقبل 16 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 16 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات، كما سجل الميناء أيضًا سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.