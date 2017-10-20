ضبط 14 طن مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، كمية من المواد البترولية؛ قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز بلبيس.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "خ. ح. ع" صاحب محطة تموين سيارات بطريق "بلبيس ـ العاشر"؛ متهم بإدارة المحطة بدون تراخيص من الجهات المختصة.

تم ضبط المتهم وبحيازته 2000 لتر بنزين 80، و2000 لتر بنزين 92، و10000 لتر سولار، قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.