وصول وسفر 2000 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 383 شاحنة
وصول وسفر 2000 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 383 شاحنة
01:26 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
جنوب سيناء - داليا منير:
يستعد ميناء سفاجا، اليوم الجمعة، لاستقبال السفينتين "عمان" و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهما 188 راكبًا، و 99 شاحنة بضائع، و10 سيارات بينما تغادر السفينتان "أمانة" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهما 616 راكبًا، و 130 شاحنة بضائع و32 سيارة.
فيما شهد الميناء أمس الخميس، استقبال السفينتين "القاهرة" و"أمانة" وعلى متنهم 338 راكبًا و41 شاحنة بضائع و31 سيارة وغادرت السفينتان "القاهرة" و"عمان" وعلى متنهما 863 راكبًا و37 شاحنة بضائع و71 سيارة.
وشهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة "لابسبس" وعلى متنها 80 راكبًا من جنسيات مختلفة على الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ".
وفي نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 674 راكبًا بميناء نويبع، وتداول 63 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 293 راكبًا.
فيما شهد الميناء باﻷمس استقبال السفينتين "أيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 255 راكبًا، وغادرت السفينة "سينا" و على متنهما 126 راكبًا.
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