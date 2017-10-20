أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس الأفغاني: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة التصفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الأفغاني: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة التصفية

01:26 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الرئيس الأفغاني: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة التصفية

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني

كابول - أ ش أ

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، إنه لم يعد هناك خيارات متاحة للجماعات الإرهابية سوى الاستسلام أو مواجهة التصفية والقضاء عليها، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم الأفغانية.

وأشار عبد الغني - في بيان أصدره المكتب الرئاسي، وأوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، إلى أن الجماعات الإجرامية متصلة بالخارج، موضحا أن الهجمات الإرهابية الأخيرة استهدفت مناطق عديدة في البلاد، وتضمنت جرائم وأعمال وحشية ضد الإنسانية في إقليم غازني وباكتيا، بالإضافة إلى إقليم قندهار الذي شهد هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة بعض المدنيين وأفراد من قوات الأمن،

وأضاف البيان الرئاسي أن الجماعات التي تتورط في ارتكاب الجرائم و الإرهاب والقتل على وشك التدمير وتواجه التصفية والقضاء عليها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 43 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب أفغانستان

    أخبار

  • الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني للمرة الثامنة عشر

    أخبار

  • مقتل قائد سوري في دير الزور "هدد اللاجئين بعدم العودة"

    أخبار

  • عشرات القتلى في هجمات مسلحى طالبان شرقى أفغانستان

    أخبار

إعلان

195b92d126.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني