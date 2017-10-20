الرئيس الأفغاني: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة التصفية

كابول - أ ش أ

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، إنه لم يعد هناك خيارات متاحة للجماعات الإرهابية سوى الاستسلام أو مواجهة التصفية والقضاء عليها، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم الأفغانية.

وأشار عبد الغني - في بيان أصدره المكتب الرئاسي، وأوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، إلى أن الجماعات الإجرامية متصلة بالخارج، موضحا أن الهجمات الإرهابية الأخيرة استهدفت مناطق عديدة في البلاد، وتضمنت جرائم وأعمال وحشية ضد الإنسانية في إقليم غازني وباكتيا، بالإضافة إلى إقليم قندهار الذي شهد هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة بعض المدنيين وأفراد من قوات الأمن،

وأضاف البيان الرئاسي أن الجماعات التي تتورط في ارتكاب الجرائم و الإرهاب والقتل على وشك التدمير وتواجه التصفية والقضاء عليها.