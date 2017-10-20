أمن الجيزة: ضبط 4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 90 حكما قضائيا
أمن الجيزة: ضبط 4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 90 حكما قضائيا
01:27 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.
وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة مختلفة الأعيرة.
كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا (مشاجرة، وخصومة ثأرية، وسرقة توك توك)، وتنفيذ 90 حكمًا قضائيًا متنوعا.
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