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أمن الجيزة: ضبط 4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 90 حكما قضائيا

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مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: ضبط 4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 90 حكما قضائيا

01:27 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

أمن الجيزة: ضبط 4 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 90 حكما قضائيا

حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت بؤرا إجرامية بمختلف مراكز المحافظة، بمشاركة تشكيلات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، و15 طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا (مشاجرة، وخصومة ثأرية، وسرقة توك توك)، وتنفيذ 90 حكمًا قضائيًا متنوعا.

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