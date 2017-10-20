أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

التحريات: فلاح قتل والده ودفنه بحظيرة ماشية وأبلغ عن غيابه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التحريات: فلاح قتل والده ودفنه بحظيرة ماشية وأبلغ عن غيابه

01:20 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

التحريات: فلاح قتل والده ودفنه بحظيرة ماشية وأبلغ عن غيابه

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن تفاصيل العثور على جثة فلاح تم دفنه داخل مقبرة أسمنتية بحظيرة ماشية بمنطقة بولاق الدكرور.

تحريات المباحث توصلت إلى أن نجل الضحية وراء الجريمة؛ بسبب رفضه تسجيل قطعة أرض له، ووقعت مشاجرة بينهما تعدى خلالها الابن على والده بقطعة حديدية محدثًا إصابته بجرح غائر بمنطقة الرأس، ثم قيده بالحبال ودفنه بحظيرة الماشية وصب عليه كمية من الأسمنت.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن تغيب والده، ثم فر هاربًا عقب ضبط شقيقه الذي كان على علم بالواقعة.

وأمكن ضبط المتهم الهارب بأحد الأكمنة، وأقر بارتكاب الجريمة، مضيفا أنه تخلص من الأداة المستخدمة بمصرف بمحيط المنزل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملات أمنية على مدار أسبوع لإزالة التعديات والإشغالات بحي الوايلي

    أخبار

  • سقوط "النص والشيطان وحكيم" بـ 8 طرب حشيش في الجيزة

    أخبار

  • ضبط تاجري هيروين وحشيش في بولاق الدكرور

    أخبار

  • حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر

    أخبار

إعلان

ecb0901c8b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني

رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني