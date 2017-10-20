التحريات: فلاح قتل والده ودفنه بحظيرة ماشية وأبلغ عن غيابه

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن تفاصيل العثور على جثة فلاح تم دفنه داخل مقبرة أسمنتية بحظيرة ماشية بمنطقة بولاق الدكرور.

تحريات المباحث توصلت إلى أن نجل الضحية وراء الجريمة؛ بسبب رفضه تسجيل قطعة أرض له، ووقعت مشاجرة بينهما تعدى خلالها الابن على والده بقطعة حديدية محدثًا إصابته بجرح غائر بمنطقة الرأس، ثم قيده بالحبال ودفنه بحظيرة الماشية وصب عليه كمية من الأسمنت.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن تغيب والده، ثم فر هاربًا عقب ضبط شقيقه الذي كان على علم بالواقعة.

وأمكن ضبط المتهم الهارب بأحد الأكمنة، وأقر بارتكاب الجريمة، مضيفا أنه تخلص من الأداة المستخدمة بمصرف بمحيط المنزل.