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قبل زيارة السيسي.. 10 معلومات عن مدينة العلمين الجديدة - إنفوجرافيك

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مصراوي Masrawy

قبل زيارة .. 10 معلومات عن مدينة العلمين الجديدة - إنفوجرافيك

01:29 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

قبل زيارة السيسي.. 10 معلومات عن مدينة العلمين الجديدة - إنفوجرافيك

كتب- محمود عبدالناصر:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، غدًا السبت، المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، حيث يرافقه أثناء الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي ذلك على هامش الاحتفال باليوبيل الماسي وإحياء الذكرى 75 لمعركة العلمين ونهاية الحرب العالمية الثانية بمشاركة ممثلي أكثر من 50 سفير وقنصل دولة أجنبية وعدد كبير من أسر ضحايا الحرب العالمية الثانية والمحاربين القدماء، الذين شاركوا في هذه المعركة وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية.

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