​طائرة "الأحلام" تنضم لأسطول مصر للطيران قريبًا

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كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها ستضم عدة طائرات من طراز بوينج ٧٨٧ دريملاينر، الأكثر شعبية ورواجاً والمعروف باسم "طائرة الأحلام"، وذلك لأسطول الشركة ضمن طرازات أخرى سوف تشتريها الشركة في أكبر صفقة في تاريخها، سيتم الاعلان عنها قريباتها اكتمال كل الاتفاقات.

جاء ذلك خلال استلام الطائرة الثامنة لمصر للطيران من طراز البوينج B737-800NG، وخلال تفقد فريق الشركة أكبر مصنع للطائرات على مستوى العالم Everett بمدينة سياتل الأمريكية والمتخصص في تصنيع هذا الطراز.

وقام المسئولون بشركة بوينج خلال الزيارة بتقديم عرض مفصل عن إمكانات هذا الطراز، فضلاً عن زيارتهم للمصنع المتخصص في خط انتاج الدريملاينر، ويتميز هذا الطراز Dream liner بتشغيله على الرحلات طويلة المدى، وهي طائرة جسم عريض يتميز تصميم مقاعدها بانسيابية خاصة، ومميزة وتستوعب سعة مقعدية مابين 210 إلى 330 راكبا ذات نوافذ زجاجية جذابة أكبر من نوافذ الطائرات الأخرى.​