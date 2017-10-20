وزير الأوقاف: إجراءات مشددة لمنع زواج القاصرات (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقد الزواج لابد أن يكون موثقًا عند المأذون الرسمي، وأنه من الضرورة أن يلتزم جميع المواطنين بالضوابط القانونية، التي تتسق مع الشرع، حفاظًا على الحقوق.

جاء ذلك في إطار زيارة جمعة، اليومك الجمعة، لمحافظة السويس، وافتتاح مسجد الفردوس بضاحية عرب المعمل، بحي عتاقة.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية عن أزمة زواج القاصرات، إن الأوقاف شددت على جميع الأئمة والعاملين، بعدم إجراء أي عقد أو إشهار بالمساجد، إلا بعد التأكد من وجود عقد محرر عند المأمون الرسمي، أو وثيقة موثقة مع التأكد من إجراء العقد بالصورة القانونية.

وقال جمعة، إن ما يعد مخالفًا للقانون فهو مخالف للشرع، لإن الضوابط في ذلك الأمر متحدة ومتفقة، حفاظًا على حق الأسرة من الشتات.

وتابع الوزير: "جميع عقود الزواج التي تحدث بخلاف القانون، مصيرها إلى التفكك والتشرد وتصدير الأزمات للمجتمع، وعدم تحقيق الهدف المرجو من الزواج وهو السكينة والطمأنينة".

وقال وزير الأوقاف، إنه لا يجوز أن يكون هناك قاعدة مجرمة قانونًا، وأقر الأطباء بأنها تضر بصحة المرأة، ثم تأتي فتوى لتبيحها.

وشدد على أن تحرير الوسطية من لأيدي من اختطفوها من المتشددين والمتسيبين أمر واجب في الوقت الحالي، وهو دور منوط به العلماء وأمر لابد من توصيلة للأئمة لنقلة للناس جميعا.