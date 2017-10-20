​الصحة: طلب زيادة أسعار 27 دواءً للشركات الأجنبية "قيد الدراسة"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إن الإدارة لا زالت تبحث 27 طلباً قدمتهم شركات أجنبية لزيادة أسعار منتجاتهم، ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وأوضحت زيادة في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنّ الإدارة استقبلت الطلبات بالفعل، لكنها لم تُبد موافقة أو رفضًا لهذه الطلبات "نحن في إطار دراسة هذه الطلبات ومدى حاجتهم الفعلية للزيادة".

وأكدت أن هناك تحسنًا في توفير نواقص الأدوية بالسوق المحلي، وأن آخر نشرة أرسلتها الإدارة لوزير الصحة أحمد عماد احتوت على 10 مستحضرات فقط.

وأشارت رئيس إدارة الصيدلة إلى أن إدارة التفتيش تركز جهودها الفترة الأخيرة لمراقبة التجارة غير الشرعية للأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن الإدارة تمكنت من ضبط أحد الموزعين خلال بيع أدوية التخدير عبر تلك المواقع بشكل غير قانوني.