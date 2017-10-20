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​مصر تستضيف اجتماع لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي بحضور مندوبي 54 دولة غدًا

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مصراوي Masrawy

تستضيف اجتماع لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي بحضور مندوبي 54 دولة غدًا

01:16 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

​مصر تستضيف اجتماع لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي بحضور مندوبي 54 دولة غدًا

الدكتور خالد عبد الغفار

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن القاهرة تستضيف غد السبت فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، بفندق فيرمونت هليوبوليس المطار القاهرة، بحضور 54 مندوب عن الدول الأفريقية وممثلي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالقارة الأفريقية.

وأوضح عبدالغفار، في بيان صادر اليوم الجمعة، أوضح أنه من المقرر عقد يومي21،22 أكتوبر الجاري اجتماعًا على مستوى الخبراء ومندوبي الدول والمنظمات العاملة في مجال العلوم والتعليم والتكنولوجيا على مستوى القارة يتناول عددًا من الموضوعات الهامة، منها: دراسة أجندة القارة الأفريقية 2024 والخاصة بأدوات تطوير التعليم والعلوم والعلوم والابتكار على مستوى القارة ووضعها في إطار مشاركة جميع الدول الأفريقية للتأكد من الوصول إلى الهدف الرئيسي للأجندة وهو ربط العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمجالات الصناعة المتعددة.

وذكر الوزير أن أنه سيتم رفع قرارات هذه اللجنة بعد اعتمادها من وزراء التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا إلى رؤساء الدول الأفريقية أثناء القمة المزمع عقدها في يناير 2018.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة تجتمع لأول مرة في القاهرة بعد إعادة تشكيلها، تنفيذًا للسياسة العليا للدولة التي تضع القارة الأفريقية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تمثل دفعة للدور المصري الفاعل في النهضة بالتعليم والتعليم العالي على مستوى القارة الأفريقية.

وصرح هاني الشيمي مستشار وزير التعليم العالي للشئون الأفريقية ورئيس اللجنة الفنية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، بأن انعقاد فعاليات هذا الاجتماع بالقاهرة تأتي تتويجًا للدور المصري الفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي على المستوى الأفريقي.

 

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