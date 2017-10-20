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ماي تعرب عن تفاؤلها بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

ماي تعرب عن تفاؤلها بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي

01:18 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ماي تعرب عن تفاؤلها بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

بروكسل - (د ب أ):

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أن مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "مازال أمامها بعض المسافة التي يتعين قطعها"، ولكنها أعربت عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية.

وقالت ماي "إنني طموحة وإيجابية بشأن مستقبل بريطانيا وهذه المفاوضات، ولكنني أعرف أنه مازالت أمامنا بعض المسافة التي يتعين قطعها".

وأضافت: "يتعين أن نعمل سويا من أجل التوصل إلى نتيجة يمكننا أن ندعمها وتصب في صالح شعوبنا جميعا".

وأكدت ماي أنه في الوقت الذي تعمل فيه من أجل التوصل إلى "صفقة جيدة"، إلا أنه سوف يكون "من غير المسئول" عدم النظر إلى "جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية فشل المفاوضات".

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مصراوي Masrawy

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